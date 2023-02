Alexa diventa concierge virtuale: gli Echo entrano in hotel

23 February 2023 – 16:13

Amazon porta anche in Italia Alexa Smart Properties for Hospitality, il servizio di Alexa per gli hotel e per l’ospitalità: ogni stanza avrà il suo Echo.

Fonte: Punto Informatico