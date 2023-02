Perseverance e Ingenuity: due anni su Marte

22 February 2023 – 13:13

Per celebrare i due anni di Perseverance e Ingenuity su Marte, la NASA ha pubblicato alcuni dati statistici sul rover e gli strumenti scientifici.

Fonte: Punto Informatico