Microsoft 365 Family + Norton Antivirus: bundle in super offerta (-69%)

22 February 2023 – 19:07

Amazon propone un interessante bundle che include Microsoft 365 Family per 6 licenze e Norton 360 Deluxe ad un prezzo assurdamente basso.

The post Microsoft 365 Family + Norton Antivirus: bundle in super offerta (-69%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico