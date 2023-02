illimity Bank, parola d’ordine risparmio: interessi al 3% per 12 mesi

22 February 2023 – 16:12

Offerta valida per tutti coloro che apriranno un nuovo conto corrente illimity a canone zero entro il 20 marzo 2023.

The post illimity Bank, parola d’ordine risparmio: interessi al 3% per 12 mesi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico