Guerra, l’Europa sta investendo miliardi in nuove tecnologie militari

22 Febbraio 2023 – 9:21

Il Fondo europeo per la difesa assegnerà 8 miliardi in sette anni. Dopo la Francia, l’Italia è il secondo paese per numero di aziende e centri di ricerca coinvolti nel primo round di progetti, finanziati con 1,2 miliardi

Fonte: Wired