Attacco cracker all’Italia, gruppo filorusso rivendica il DDoS

22 February 2023 – 18:45

Nuovo attacco cracker contro l’Italia , partito in occasione della visita di Giorgia Meloni a Kiev e rivendicato su Telegram da un collettivo filorusso.

