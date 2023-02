ASUS ROG Strix Scar 18 disponibile in Italia

22 February 2023 – 18:58

ASUS ha portato in Italia il ROG Strix Scar 18 con schermo da 18 pollici, processore Intel Core i9-13980HX e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090.

