Apple è l’azienda più ammirata da sedici anni

22 February 2023 – 12:54

Anche questa volta Apple ha occupato il primo posto nella classifica di Fortune delle aziende più ammirate, è il sedicesimo anno di fila.

Fonte: Punto Informatico