Settimana lavorativa di 4 giorni: il più grande test è stato un successo

21 February 2023 – 17:25

È avvenuto in Gran Bretagna, ha coinvolto 61 aziende e 2.900 lavoratori per 6 mesi. Già 56 aziende sono intenzionate a proseguire. Al via il dibattito anche in Italia

Fonte: Wired