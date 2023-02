Russia, il discorso di Putin

21 February 2023 – 11:47

Il presidente russo ha tenuto un discorso in occasione dell’anniversario dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina, nel quale ha ribadito le solite tesi per attaccare Kyiv. Sospesa l’adesione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari

Fonte: Wired