Identità digitale nazionale, nome in codice Idn: il progetto del governo

21 February 2023 – 6:00

Al dipartimento dell’Innovazione il progetto di un sistema per unificare Cie e Spid, anche in ottica della futura identità comune europea. Ma c’è il rischio che l’Italia sviluppi una app clone di quella made in Europe

Fonte: Wired