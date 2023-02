Laptop MEDION con display HD e memoria da 128GB al 50% di sconto

20 February 2023 – 19:04

Il laptop MEDION Classmate E11201 è soprattutto consigliato per studenti e insegnanti, ma consente di fare tante cose. Oggi il prezzo è incredibile!

The post Laptop MEDION con display HD e memoria da 128GB al 50% di sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico