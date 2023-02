Surface Pro 9 con i7, 16GB RAM e 256GB SSD scontato di più di 500€

18 February 2023 – 19:41

Il Surface Pro 9 è protagonista di un’ottima offerta su Amazon che sconta il tablet di oltre il 30%: il risparmio è veramente notevole!

The post Surface Pro 9 con i7, 16GB RAM e 256GB SSD scontato di più di 500€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico