Bing Chat: Microsoft blocca le conversazioni lunghe

18 February 2023 – 12:26

In seguito alle strane risposte fornite dal nuovo Bing, Microsoft ha deciso di limitare le conversazioni a 5 turni per sessione e 50 turni al giorno.

