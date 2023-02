Un anno di cyberwar, il report di Google

17 Febbraio 2023 – 19:45

Dopo circa un anno di guerra sul campo, Google ha pubblicato alcuni dati che illustrano le tattiche usate dai cybercriminali per colpire l’Ucraina.

The post Un anno di cyberwar, il report di Google appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico