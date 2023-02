SSD Samsung T7 2 TB: colorazione blu -60%, rossa -58%, grigia prezzo ASSURDO

17 February 2023 – 19:15

Il Samsung Portable SSD T7 porta la velocità di trasferimento dati a un livello superiore e offre una nuova esperienza di archiviazione esterna.

The post SSD Samsung T7 2 TB: colorazione blu -60%, rossa -58%, grigia prezzo ASSURDO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico