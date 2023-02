Non c’è speaker Bluetooth migliore di questo BOSE ora in sconto (-35%)

17 February 2023 – 16:40

Se stai cercando un diffusore Bluetooth portatile, con suono a 360° e waterproof, il Bose SoundLink Revolve II è il prodotto che fa per te.

The post Non c’è speaker Bluetooth migliore di questo BOSE ora in sconto (-35%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico