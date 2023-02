L’Italia è sempre più contactless: i dati dell’Osservatorio di SumUp

17 February 2023 – 22:42

Il trend dei pagamenti contactless in Italia è in costante aumento e rappresenta il 78,1% di tutti i pagamenti digitali a livello nazionale.

The post L’Italia è sempre più contactless: i dati dell’Osservatorio di SumUp appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico