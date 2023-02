Jenna Ortega risponde alle domande più cercate sul web

17 February 2023 – 12:00

Non ha ancora compiuto ventuno anni, ma è già un’attrice riconosciuta a livello internazionale soprattutto per la sua interpretazione di Mercoledì Addams, ma le sorprese non sono finite: Jenna Ortega risponde alle curiosità sul suo conto più ricercate in rete

Fonte: Wired