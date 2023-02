iOS 16 e iPadOS 16: Apple svela le statistiche di adozione

17 February 2023 – 10:43

Apple ha pubblicato le statistiche d’adozione ufficiali relative a iOS 16 e iPadOS 16, è la prima volta da quando sono stati rilasciati.

The post iOS 16 e iPadOS 16: Apple svela le statistiche di adozione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico