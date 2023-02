Windows 11 build 25300: live caption in italiano

16 February 2023 – 10:14

La nuova build 25300 di Windows 11 permette di attivare la visualizzazione dei sottotitoli in tempo reale in altre lingue, tra cui l’italiano.

