WD Elements Portable 2TB: a questo prezzo non può scapparvi

16 Febbraio 2023 – 7:45

Il Western Digital Elements Portable da 2 TB con porta USB 3.0 può essere acquistato su Amazon all’ottimo prezzo di 69 euro (sconto del 43%).

