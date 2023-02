Spid, contratti di gestione in scadenza. E non c’è un accordo per rinnovarli

16 Febbraio 2023 – 9:20

A fine 2022 sono scadute le convenzioni per la gestione del sistema pubblico di identità digitale, prorogate d’ufficio fino ad aprile. I gestori chiedono fondi e chiarezza sul futuro di Spid, mentre il governo punta tutto su Cie

Fonte: Wired