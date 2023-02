Parlamento europeo: solo veicoli elettrici dal 2035

16 February 2023 – 16:31

Il Parlamento europeo ha approvato la nuova legge che obbliga i produttori a vendere solo veicoli elettrici dal 2035 (con poche eccezioni).

Fonte: Punto Informatico