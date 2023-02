iPhone: Apple pensa a un modello pieghevole con bordi touch

16 February 2023 – 13:01

È emerso online un nuovo brevetto depositato da Apple che va a descrivere un iPhone pieghevole dotato di bordi sensibili al tocco.

The post iPhone: Apple pensa a un modello pieghevole con bordi touch appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico