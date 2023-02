Conto Sella: il conto che ti protegge dai rischi informatici

16 February 2023 – 10:01

Banca Sella offre una soluzione per tutte le esigenze finanziarie, dalle più semplici alle più complesse. Il suo conto può essere gestito con facilità direttamente da smartphone ed è disponibile in versione Start, Premium o Circle. Conto Sella offre numerose funzionalità come un salvadanaio digitale per i risparmi, statistiche per il monitoraggio delle spese, un servizio plick […]

