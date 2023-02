Amazon non acquisterà più dai distributori in Europa

16 Febbraio 2023 – 19:45

A partire dal 2024, Amazon non acquisterà più i prodotti dai distributori in Europa, ma si fornirà direttamente dai brand per ridurre i costi.

