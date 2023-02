Very Mobile aiuta le persone colpite dal terremoto

15 February 2023 – 13:42

Le zone colpite dal terremoto in Turchia e Siria possono adesso avere il conforto da parte dei clienti Very Mobile grazie a un’iniziativa del gestore.

The post Very Mobile aiuta le persone colpite dal terremoto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico