Samsung Galaxy S23: record di preordini in Corea

15 February 2023 – 12:40

In Corea del Sud è record di preordini per i Samsung Galaxy S23, si parla di 1,09 milioni di unità, il 60% sono richieste per l’Ultra.

