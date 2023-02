POCO M5s, lo smartphone economico che cercavi è in offerta (-17%)

15 February 2023 – 21:05

Con POCO M5s scopri un ottimo smartphone economico con display AMOLED e fotocamera da 64 megapixel: ora anche in offerta.

The post POCO M5s, lo smartphone economico che cercavi è in offerta (-17%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico