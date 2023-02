iPhone 14 Pro 128GB: l’OFFERTA AMAZON continua (-70€)

15 February 2023 – 21:16

iPhone 14 Pro è ancora disponibile in offerta su Amazon: lo paghi con un risparmio di 70 euro al suo minimo storico.

The post iPhone 14 Pro 128GB: l’OFFERTA AMAZON continua (-70€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico