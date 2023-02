WhatsApp: arriva la funzione per salvare i messaggi effimeri

14 February 2023 – 18:14

Nella beta di WhatsApp per Android c’è una nuova funzione che consente di salvare i messaggi effimeri e di recuperarli successivamente.

