PS5 Standard Edition+GoW: il bundle su Unieuro

14 February 2023 – 10:14

La console PS5 in versione Standard Edition, il gioco God of War Ragnarok e il controller DualSense, in un unico bundle: eccolo su Unieuro.

