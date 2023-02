PS5 a rate SENZA BUSTA PAGA: adesso è possibile e la ricevi subito

14 February 2023 – 16:23

La nuova offerta Vodafone ti permette di avere anche la PS5 a rate e senza busta paga. Attivare la promozione è molto semplice.

The post PS5 a rate SENZA BUSTA PAGA: adesso è possibile e la ricevi subito appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico