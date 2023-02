W4SP Stealer: malware nascosto nei pacchetti PyPI

13 February 2023 – 12:21

In cinque pacchetti caricati sul repository di PyPI è stato nascosto il malware W4SP Stealer che può rubare le password memorizzate nei browser.

Fonte: Punto Informatico