Mark Zuckerberg non parla più del metaverso?

13 February 2023 – 16:04

Mark Zuckerberg avrebbe deciso di investire nuovamente nello sviluppo dei servizi esistenti piuttosto che sprecare soldi nella creazione del metaverso.

