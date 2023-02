Il Milan trionfa al derby dell’eFootball Championship 2023

13 Febbraio 2023 – 15:20

Al via la prima giornata del campionato promosso da Konami a cui partecipano 8 squadre: nella classifica della prima giornata il Milan è in testa con 9 punti in seguito alla vittoria contro l’Inter, per ora ultima in classifica. Ma è solo il primo appuntamento del torneo, che per la prima volta si è svolto in presenza

Fonte: Wired