Huawei MatePad SE 10.4: versione con 6 GB di RAM

13 February 2023 – 12:56

Huawei ha annunciato un MatePad SE 10.4 con 6 GB di RAM, fotocamera frontale da 5 megapixel, quattro altoparlanti e batteria da 7.700 mAh.

