Bard IA: Google vuole l’integrazione con ChromeOS

13 February 2023 – 10:05

Dall’analisi del codice di ChromeOS ai apprende che Google intende integrare Bard AI nei Chromebook sotto forma di ricerca conversazionale.

