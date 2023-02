Virgin: FIBRA FTTH a 24,49 euro al mese, 0 VINCOLI

12 February 2023 – 21:30

Virgin continua con la sua ad offrire la FIBRA FTTH ad un prezzo davvero molto interessante. Il tutto senza vincoli. Affrettati! L’offerta è valida solo fino al 20 Febbraio 2023. Virgin Fibra in FTTH: ecco la PROMO in forte sconto La tariffa in questione offre internet senza limiti con la Fibra Pura dritta a Casa. […]

The post Virgin: FIBRA FTTH a 24,49 euro al mese, 0 VINCOLI appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico