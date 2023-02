Revolut Pro: ottieni l’1% di cashback su tutti i tuoi acquisti

12 February 2023 – 16:00

Revolut ha lanciato una promozione, che permette di ricevere l’1% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito del piano “Pro”.

