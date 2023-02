Opera integra ChatGPT nella barra laterale

12 February 2023 – 15:54

Opera ha annunciato l’integrazione di ChatGPT nella barra laterale del browser che verrà sfruttato per generare un sommario puntato delle pagine web.

Fonte: Punto Informatico