Digitale terrestre: il Governo vuole lo switch off al DVB-T2

12 Febbraio 2023 – 10:45

Il Governo, in vista dello switch off al DVB-T2, ha scelto di accelerare il passaggio al nuovo digitale terrestre stanziando 2,5 milioni di euro.

