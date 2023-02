Cloudflare Wildebeest: server per Mastodon

12 Febbraio 2023 – 13:45

Wildebeest è la soluzione open source offerta da Cloudflare che permette di creare facilmente un server con supporto ActivityPub per Mastodon.

