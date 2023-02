Advertising: quattro telco sfidano Google e Meta

12 February 2023 – 16:42

La Commissione europea ha approvato la joint venture creata da Deutsche Telekom, Orange, Telefonica e Vodafone per offrire servizi di advertising.

