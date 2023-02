Trickbot: sanzioni da USA e UK per sette russi

11 February 2023 – 12:50

Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno emesso sanzioni contro sette cybercriminali del gruppo Trickbot, coinvolto in numerosi attacchi ransomware.

