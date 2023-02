SpaceX Starship: primo volo orbitale a marzo?

11 February 2023 – 16:40

SpaceX ha completato il test statico di accensione dei 33 motori Raptor 2 del booster che verrà usato per il primo volo orbitale di Starship.

