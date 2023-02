Conto Sella è l’unico conto che monitora anche il dark web

11 Febbraio 2023 – 19:46

Non solo è stato eletto “Il miglior conto multicanale”, ma Conto Sella offre anche una copertura assicurativa contro i rischi informatici.

The post Conto Sella è l’unico conto che monitora anche il dark web appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico