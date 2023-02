Windows 11: in arrivo il controllo RGB nativo

10 February 2023 – 13:33

Nell’ultima versione di anteprima di Windows 11 per il Dev Channel è stata aggiunta una nuova impostazione per il controllo RGB nativo.

