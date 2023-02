WhatsApp: ecco le trascrizioni dei messaggi vocali

10 February 2023 – 13:07

Nella versione Beta di WhatsApp per iOS è stata aggiunta una nuova funzione che permette di effettuare la trascrizione dei messaggi vocali.

The post WhatsApp: ecco le trascrizioni dei messaggi vocali appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico